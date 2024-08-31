Надежда оказалась сильнее: ученые рассказали, как проще всего справиться со стрессом

Хотя практика осознанности набирает все большую популярность с каждым годом, ученые считают, что для борьбы со стрессом существуют более простые методы. Один такой метод оказался доступен каждому человеку и проявил себя гораздо лучше популярных способов.

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Недавнее исследование показало, что надежда может быть более эффективным средством, чем осознанность, чтобы помочь людям справиться с длительным стрессом и сохранить работоспособность. Ключевым отличием первого от второго является то, что надежда является постоянным спутником почти что каждого человека, не требуя каких-либо особых условий и действий для того, чтобы ощутить ее эффект, пишет News Medical.

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Исследование, в котором приняли участие профессиональные музыканты во время пандемии COVID-19, показало, что сохранение надежды может иметь решающее значение для управления стрессом и стимулирования положительных эмоций в трудные времена. Осознанность, практика, часто восхваляемая за ее преимущества, предполагает сосредоточение на настоящем моменте открытым, любознательным и неосуждающим способом.

Однако в исследовании, опубликованном в журнале Stress & Health, отмечается, что в периоды сильного стресса с осознанностью могут возникать проблемы. Том Загенчик, профессор менеджмента Государственного университета Северной Каролины и соавтор исследования, пояснил: "Трудно быть внимательным и осознанным, когда вы испытываете стресс. Если это действительно трудное время, в первую очередь не стоит слишком зацикливаться на переживаниях".

В исследовании приняли участие 247 профессиональных музыкантов, которые прошли два опроса с интервалом в один месяц, чтобы оценить уровень надежды и осознанности и то, как эти установки повлияли на их вовлеченность в работу, эмоциональное благополучие и уровень стресса. Результаты показали, что надежда была тесно связана с такими положительными результатами, как счастье, снижение дистресса и более высокая вовлеченность в работу, в то время как осознанность не показала таких преимуществ в этих областях.

Кристин Скотт, профессор менеджмента в Университете Клемсона и соавтор исследования, подчеркнула важность надежды в борьбе со стрессом, заявив: "Наши результаты просты и говорят нам, что надежда была связана с тем, что люди были счастливы, а внимательность — нет". Это, в свою очередь, говорит о том, что во время длительного стресса концентрация на будущем и сохранение надежды могут быть более полезными, чем фиксация на настоящем моменте. Хотя исследование проводилось в секторе исполнительских искусств, который сильно пострадал от пандемии, авторы считают, что полученные ими результаты применимы в различных отраслях. Эмили Феррис, еще один соавтор исследования и аспирант Клемсона, отметила, что организации могут внедрять практику поощрения надежды и перспективного мышления в свою корпоративную культуру, чтобы помочь сотрудникам справиться со стрессом и сохранить вовлеченность в рабочий процесс.

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