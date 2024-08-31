Надія виявилася сильнішою: вчені розповіли, як найпростіше впоратися зі стресом

Хоча практика усвідомленості набирає дедалі більшої популярності з кожним роком, учені вважають, що для боротьби зі стресом існують простіші методи. Один такий метод виявився доступним кожній людині і проявив себе набагато краще за популярні способи.

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Недавнє дослідження показало, що надія може бути більш ефективним засобом, ніж усвідомленість, щоб допомогти людям впоратися з тривалим стресом і зберегти працездатність. Ключовою відмінністю першого від другого є те, що надія є постійним супутником майже кожної людини, не потребуючи будь-яких особливих умов і дій для того, щоб відчути її ефект, пише News Medical.

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Дослідження, в якому взяли участь професійні музиканти під час пандемії COVID-19, показало, що збереження надії може мати вирішальне значення для управління стресом і стимулювання позитивних емоцій у важкі часи. Усвідомленість, практика, яку часто вихваляють за її переваги, передбачає зосередження на теперішньому моменті у відкритий, допитливий і неосудливий спосіб.

Однак у дослідженні, опублікованому в журналі Stress & Health, зазначається, що в періоди сильного стресу з усвідомленістю можуть виникати проблеми. Том Загенчик, професор менеджменту Державного університету Північної Кароліни та співавтор дослідження, пояснив: "Важко бути уважним та усвідомленим, коли ви відчуваєте стрес. Якщо це справді важкий час, насамперед не варто занадто зациклюватися на переживаннях".

У дослідженні взяли участь 247 професійних музикантів, які пройшли два опитування з інтервалом в один місяць, щоб оцінити рівень надії та усвідомленості й те, як ці установки вплинули на їхню залученість у роботу, емоційне благополуччя та рівень стресу. Результати показали, що надія була тісно пов'язана з такими позитивними результатами, як щастя, зниження дистресу і вища залученість до роботи, в той час як усвідомленість не показала таких переваг у цих сферах.

Крістін Скотт, професорка менеджменту в Університеті Клемсона і співавторка дослідження, наголосила на важливості надії в боротьбі зі стресом, заявивши: "Наші результати прості і кажуть нам, що надія була пов'язана з тим, що люди були щасливі, а уважність — ні". Це, своєю чергою, свідчить про те, що під час тривалого стресу концентрація на майбутньому і збереження надії можуть бути більш корисними, ніж фіксація на теперішньому моменті. Хоча дослідження проводили в секторі виконавських мистецтв, який сильно постраждав від пандемії, автори вважають, що отримані ними результати застосовні в різних галузях. Емілі Ферріс, ще одна співавторка дослідження й аспірантка Клемсона, зазначила, що організації можуть впроваджувати практику заохочення надії та перспективного мислення у свою корпоративну культуру, щоб допомогти співробітникам впоратися зі стресом і зберегти залученість у робочий процес.

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