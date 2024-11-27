Корисна альтернатива: 7 продуктів, які потрібно замінити для здоров'я кишечника

Кишечник не дарма називають другим мозком, адже від його злагодженої роботи багато в чому залежить наше здоров'я і самопочуття. Якщо здоров'я вашого кишківника порушене, настав час переглянути своє харчування і знайти більш здорові альтернативи шкідливим продуктам.

Продукти, які ми обираємо, впливають на наше здоров'я, самопочуття і навіть настрій. Тож якщо ви регулярно відчуваєте втому, подразнення, здуття та інші проблеми з травленням, спробуйте замінити деякі продукти на більш корисні для кишківника. Про це пише Health Shots.

Замініть білий хліб цільнозерновим

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Білий хліб готується з рафінованого борошна, в якому відсутня клітковина. Цільнозерновий хліб, з іншого боку, містить більше клітковини, яка допомагає поліпшити травлення і сприяє зростанню здорових кишкових бактерій.

Замініть чипси горіхами та насінням

Оброблені закуски, як-от чипси і печиво, часто містять шкідливі жири і консерванти. Горіхи та насіння є чудовою альтернативою, оскільки вони багаті корисними жирами, клітковиною і необхідними поживними речовинами, що підтримують здоров'я кишечника.

Замініть солодкі напої трав'яними чаями

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Солодка газована вода може порушити мікробіом кишківника і призвести до проблем із травленням. Трав'яні чаї з імбиром, м'ятою або ромашкою є заспокійливими, вони не містять кофеїну і допомагають поліпшити травлення та зменшити запалення.

Замініть майонез йогуртом

Хоча майонез дуже смачний соус, він може містити багато жирів і цукру. Несолодкі сорти йогурту містять живі пробіотики, які підтримують здоров'я кишківника, забезпечуючи організм корисними бактеріями, що сприяють травленню.

Замініть білий цукор натуральними підсолоджувачами

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Рафінований цукор може завдати шкоди кишковим бактеріям і призвести до проблем із травленням. Натуральні підсолоджувачі, як-от мед або кленовий сироп, є найкращим вибором, оскільки вони менш оброблені та містять деякі додаткові поживні речовини.

Замініть консервовані овочі на свіжі

Консервовані овочі можуть містити додані консерванти та солі, що може бути шкідливо для вашого кишечника. Свіжі овочі багаті на клітковину та антиоксиданти, які мають вирішальне значення для здоров'я вашого кишечника.

Замініть солодкі каші на цільнозернову вівсянку

Солодкі пластівці можуть підвищити рівень цукру в крові та спричинити проблеми з травленням. Вівсянка ж багата на клітковину і допомагає регулювати травлення. Ця каша ніжна, не подразнює слизову кишківника, що також сприяє його здоров'ю.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця