Полезная альтернатива: 7 продуктов, которые нужно заменить для здоровья кишечника
Кишечник не зря называют вторым мозгом, ведь от его слаженной работы во многом зависит наше здоровье и самочувствие. Если здоровье вашего кишечника нарушено, пришло время пересмотреть свое питание и найти более здоровые альтернативы вредным продуктам.
Продукты, которые мы выбираем оказывают влияние на наше здоровье, самочувствие и даже настроение. Поэтому если вы регулярно испытываете усталость, раздражение, вздутие и другие проблемы с пищеварением, попробуйте заменить некоторые продукты на более полезные доля кишечника. Об этом пишет Health Shots.
Замените белый хлеб цельнозерновым
Белый хлеб готовится из рафинированной муки, в которой отсутствует клетчатка. Цельнозерновой хлеб, с другой стороны, содержит больше клетчатки, которая помогает улучшить пищеварение и способствует росту здоровых кишечных бактерий
Замените чипсы орехами и семечками
Обработанные закуски, такие как чипсы и печенье часто содержат вредные жиры и консерванты. Орехи и семена являются отличной альтернативой, так как они богаты полезными жирами, клетчаткой и необходимыми питательными веществами, поддерживающими здоровье кишечника.
Замените сладкие напитки травяными чаями
Сладкая газировка может нарушить микробиом кишечника и привести к проблемам с пищеварением. Травяные чаи с имбирем, мятой или ромашкой являются успокаивающими, они не содержат кофеина и помогают улучшить пищеварение и уменьшить воспаление.
Замените майонез йогуртом
Хотя майонез очень вкусный соус, он может содержать много жиров и сахара. Несладкие сорта йогурта содержат живые пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника, обеспечивая организм полезными бактериями, способствующими пищеварению.
Замените белый сахар натуральными подсластителями
Рафинированный сахар может нанести вред кишечным бактериям и привести к проблемам с пищеварением. Натуральные подсластители, такие как мед или кленовый сироп, являются лучшим выбором, так как они менее обработаны и содержат некоторые дополнительные питательные вещества.
Замените консервированные овощи на свежие
Консервированные овощи могут содержать добавленные консерванты и соли, что может быть вредно для вашего кишечника. Свежие овощи богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые имеют решающее значение для здоровья вашего кишечника.
Замените сладкие каши на цельнозерновую овсянку
Сладкие хлопья могут повысить уровень сахара в крови и вызвать проблемы с пищеварением. Овсянка же богата клетчаткой и помогает регулировать пищеварение. Эта каша нежная, не раздражает слизистую кишечника, что также способствует его здоровью.
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