Полезная альтернатива: 7 продуктов, которые нужно заменить для здоровья кишечника

Кишечник не зря называют вторым мозгом, ведь от его слаженной работы во многом зависит наше здоровье и самочувствие. Если здоровье вашего кишечника нарушено, пришло время пересмотреть свое питание и найти более здоровые альтернативы вредным продуктам.

Продукты, которые мы выбираем оказывают влияние на наше здоровье, самочувствие и даже настроение. Поэтому если вы регулярно испытываете усталость, раздражение, вздутие и другие проблемы с пищеварением, попробуйте заменить некоторые продукты на более полезные доля кишечника. Об этом пишет Health Shots.

Замените белый хлеб цельнозерновым

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Белый хлеб готовится из рафинированной муки, в которой отсутствует клетчатка. Цельнозерновой хлеб, с другой стороны, содержит больше клетчатки, которая помогает улучшить пищеварение и способствует росту здоровых кишечных бактерий

Замените чипсы орехами и семечками

Обработанные закуски, такие как чипсы и печенье часто содержат вредные жиры и консерванты. Орехи и семена являются отличной альтернативой, так как они богаты полезными жирами, клетчаткой и необходимыми питательными веществами, поддерживающими здоровье кишечника.

Замените сладкие напитки травяными чаями

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Сладкая газировка может нарушить микробиом кишечника и привести к проблемам с пищеварением. Травяные чаи с имбирем, мятой или ромашкой являются успокаивающими, они не содержат кофеина и помогают улучшить пищеварение и уменьшить воспаление.

Замените майонез йогуртом

Хотя майонез очень вкусный соус, он может содержать много жиров и сахара. Несладкие сорта йогурта содержат живые пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника, обеспечивая организм полезными бактериями, способствующими пищеварению.

Замените белый сахар натуральными подсластителями

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Рафинированный сахар может нанести вред кишечным бактериям и привести к проблемам с пищеварением. Натуральные подсластители, такие как мед или кленовый сироп, являются лучшим выбором, так как они менее обработаны и содержат некоторые дополнительные питательные вещества.

Замените консервированные овощи на свежие

Консервированные овощи могут содержать добавленные консерванты и соли, что может быть вредно для вашего кишечника. Свежие овощи богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые имеют решающее значение для здоровья вашего кишечника.

Замените сладкие каши на цельнозерновую овсянку

Сладкие хлопья могут повысить уровень сахара в крови и вызвать проблемы с пищеварением. Овсянка же богата клетчаткой и помогает регулировать пищеварение. Эта каша нежная, не раздражает слизистую кишечника, что также способствует его здоровью.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту