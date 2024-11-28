Стабілізують рівень цукру та допомагають схуднути: 5 найкорисніших вуглеводів

Вуглеводи часто мають погану репутацію у світі дієт, але вони є невід'ємною частиною збалансованої дієти і забезпечують енергію, необхідну вашому організму для нормального функціонування.

Є різні вуглеводи, деякі з них призводять до стрибків цукру в крові, а інші, навпаки, відіграють життєво важливу роль в управлінні вагою і стабілізації глюкози. Складні вуглеводи з високим вмістом клітковини перетравлюються повільно, довше зберігаючи відчуття ситості, запобігаючи переїданню і стабілізуючи рівень цукру в крові. Експерти в галузі охорони здоров'я розповіли про вуглеводи, які потрібно їсти тим, хто хоче схуднути. Про це пише She Finds.

Нут

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Ці універсальні боби, багаті білком, клітковиною, вітамінами і мінералами, що робить їх цінним доповненням до будь-якої збалансованої дієти. Високий вміст білка в нуті може сприяти відчуттю ситості, потенційно знижуючи загальне споживання калорій і допомагаючи контролювати вагу.

"Я велика шанувальниця бобів, особливо бобів гарбанзо", — каже Адрієнна Юдім, докторка медичних наук, FACP, терапевтка, що спеціалізується на медичному схудненні та харчуванні. "Вони не тільки забезпечують стабільне підвищення рівня цукру в крові, що має вирішальне значення для підтримання енергії протягом усього дня, а й багаті на білок (майже 20 грамів на порцію), який потрібен для підтримання сухої м'язової маси і, отже, для збереження метаболізму".

Вівсяні пластівці

Вівсянка грубого помелу відома своєю користю для здоров'я і здатністю прискорювати обмін речовин. На відміну від вівсянки швидкого приготування, вівсянка грубого помелу виготовляється подрібненням цільної вівсяної крупи на дрібніші шматочки, зберігаючи її харчову цінність і вміст клітковини. Ці пластівці багаті на розчинну клітковину, яка може допомогти регулювати рівень цукру в крові та поліпшити чутливість до інсуліну.

"Вівсянка грубого помелу буде їжею з високим вмістом вуглеводів, з якої ви можете почати свій день", — говорить фахівець зі здоров'я і благополуччя доктор Метт Чалмерс. Підтримка енергії допоможе підтримувати метаболізм на вищому рівні, що дасть вам змогу спалювати більше калорій протягом дня. Ви також можете додати яйце у вівсянку, щоб отримати трохи білка".

Солодка картопля

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Високий вміст клітковини в солодкій картоплі сприяє насиченню, що може допомогти в управлінні вагою і підтримати швидший метаболізм.

"Солодка картопля — це багатий поживними речовинами коренеплід, багатий на вітамін А, клітковину та інші корисні вітаміни й мінерали", — каже дієтологиня Ліза Річардс. "Ці поживні речовини роблять солодку картоплю чудовим джерелом їжі для здоров'я і функціонування імунної системи".

Фрукти

"Я люблю перекушувати фруктами буквально весь день між прийомами їжі", — зазначає Гаррісон.

Найкращі фрукти для здорового джерела вуглеводів — ті, які багаті на клітковину, вітаміни та мінерали. Також важливо вибирати ті, в яких мало цукру. Ягоди, яблука, груші та банани — це лише кілька прикладів. Ці джерела забезпечать суміш клітковини і вітамінів, а також повільно засвоювані вуглеводи, які можуть підтримувати вас енергією і підтримувати здоровий контроль ваги.

Хліб із пророщеного зерна

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Хто не любить смачну скибочку тосту вранці? Але, на жаль, багато варіантів хліба, наприклад, білий хліб, мають серйозні наслідки для здоров'я в разі надмірного вживання. Хліб із пророщеного зерна, однак, є винятком. Келлі Коста говорить про переваги цього хліба, особливо коли йдеться про цукор у крові та втрату ваги. Але крім цього, він на щастя, ще й дуже смачний.

"Тост із пророщеного зерна з авокадо забезпечує ідеальний баланс складних вуглеводів, корисних жирів і клітковини, сприяючи стабільному рівню цукру в крові та допомагаючи контролювати вагу", — каже вона.

І так само, як і у випадку з вівсянкою, є так багато способів приготувати тости відповідно до ваших вподобань і отримати від цього більше користі для здоров'я. Тост з авокадо — один із чудових і корисних варіантів. "Приготувати його на сніданок так само просто, як підсмажити хліб із пророщеного зерна і намазати зверху стиглий авокадо, за бажанням збризнувши дрібкою перцю і лимонним соком для надання смаку", — каже Коста.

Нагадаємо, 7 вуглеводів, які борються із запаленням і допомагають схуднути.

Раніше Фокус писав про те, що нутриціологиня розвінчала міфи про картоплю в раціоні і розповіла про те, як її їсти, щоб худнути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця