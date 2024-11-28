Стабилизируют уровень сахара и помогают похудеть: 5 самых полезных углеводов

Углеводы часто имеют плохую репутацию в мире диет, но они являются неотъемлемой частью сбалансированной диеты и обеспечивают энергию, необходимую вашему организму для нормального функционирования.

Есть разные углеводы, некоторые из них приводят к скачкам сахара в крови, а другие, наоборот, играют жизненно важную роль в управлении весом и стабилизации глюкозы. Сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки перевариваются медленно, дольше сохраняя чувство сытости, предотвращая переедание и стабилизируя уровень сахара в крови. Эксперты в области здравоохранения рассказали об углеводах, которые нужно есть тем, кто хочет похудеть. Об этом пишет She Finds.

Нут

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Эти универсальные бобы богаты белком, клетчаткой, витаминами и минералами, что делает их ценным дополнением к любой сбалансированной диете. Высокое содержание белка в нуте может способствовать ощущению сытости, потенциально снижая общее потребление калорий и помогая контролировать вес.

"Я большой поклонник бобов, особенно бобов гарбанзо", — говорит Адриенна Юдим, доктор медицинских наук, FACP, терапевт, специализирующийся на медицинском похудении и питании. "Они не только обеспечивают стабильное повышение уровня сахара в крови, что имеет решающее значение для поддержания энергии в течение всего дня, но и богаты белком (почти 20 граммов на порцию), который необходим для поддержания сухой мышечной массы и, следовательно, для сохранения метаболизма".

Овсяные хлопья

Овсянка грубого помола известна своей пользой для здоровья и способностью ускорять обмен веществ. В отличие от овсянки быстрого приготовления, овсянка грубого помола изготавливается путем измельчения цельной овсяной крупы на более мелкие кусочки, сохраняя ее пищевую ценность и содержание клетчатки. Эти хлопья богаты растворимой клетчаткой, которая может помочь регулировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину.

"Овсянка грубого помола будет пищей с высоким содержанием углеводов, с которой вы можете начать свой день", — говорит специалист по здоровью и благополучию доктор Мэтт Чалмерс. Поддержание энергии поможет поддерживать метаболизм на более высоком уровне, что позволит вам сжигать больше калорий в течение дня. Вы также можете добавить яйцо в овсянку, чтобы получить немного белка".

Сладкий картофель

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Высокое содержание клетчатки в сладком картофеле способствует насыщению, что может помочь в управлении весом и поддержать более быстрый метаболизм.

"Сладкий картофель — это богатый питательными веществами корнеплод, богатый витамином А, клетчаткой и другими полезными витаминами и минералами", — говорит диетолог Лиза Ричардс. "Эти питательные вещества делают сладкий картофель отличным источником пищи для здоровья и функционирования иммунной системы".

Фрукты

"Я люблю перекусывать фруктами буквально весь день между приемами пищи", — отмечает Харрисон.

Лучшие фрукты для здорового источника углеводов — это те, которые богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Также важно выбирать те, в которых мало сахара. Ягоды, яблоки, груши и бананы — это лишь несколько примеров. Эти источники обеспечат смесь клетчатки и витаминов, а также медленно усваиваемые углеводы, которые могут поддерживать вас энергией и поддерживать здоровое управление весом.

Хлеб из пророщенного зерна

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Кто не любит вкусный ломтик тоста по утрам? Но, к сожалению, многие варианты хлеба, например, белый хлеб, имеют серьезные последствия для здоровья при чрезмерном употреблении. Хлеб из пророщенного зерна, однако, является исключением. Келли Коста говорит о преимуществах этого хлеба, особенно когда речь идет о сахаре в крови и потере веса. Но кроме этого, он к счастью, еще и очень вкусный.

"Тост из пророщенного зерна с авокадо обеспечивает идеальный баланс сложных углеводов, полезных жиров и клетчатки, способствуя стабильному уровню сахара в крови и помогая контролировать вес", — говорит она.

И так же, как и в случае с овсянкой, есть так много способов приготовить тосты в соответствии с вашими предпочтениями и получить от этого больше пользы для здоровья. Тост с авокадо — один из отличных и полезных вариантов. "Приготовить его на завтрак так же просто, как поджарить хлеб из пророщенного зерна и намазать сверху спелый авокадо, по желанию сбрызнув щепоткой перца и лимонным соком для придания вкуса", — говорит Коста.

Напомним, 7 углеводов, которые борются с воспалением и помогают похудеть.

Ранее Фокус писал о том, что нутрициолог развенчала мифы о картофеле в рационе и рассказала о том, как его есть, чтобы худеть.

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