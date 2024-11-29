Як не хворіти взимку: 6 найкращих продуктів для імунітету від дієтологів

У холодну пору року організм більше схильний до різних вірусів та інфекцій, тому важливо підтримувати його в цей період. Величезну роль у підтримці імунітету відіграє харчування. Ці продукти допоможуть вам залишатися здоровим і енергійним усю зиму.

Із наближенням сезону застуди та грипу створення сильної імунної системи має важливе значення для підтримки здоров'я та запобігання хворобам. Дослідження показують, що збалансоване харчування, наповнене продуктами, багатими поживними речовинами, є одним із найкращих способів підтримати імунне здоров'я. Про це пише Eating Well.

Здорова, добре збалансована дієта, багата вітамінами, мінералами та антиоксидантами, може допомогти зберегти вашу імунну систему в тонусі. Замість того, щоб "підвищувати" імунітет, мета полягає в тому, щоб забезпечувати ваш організм необхідними поживними речовинами, що допоможе залишатися здоровим, запобігаючи хворобам. За даними Національного інституту охорони здоров'я, вітаміни, мінерали та антиоксиданти, що містяться в деяких харчових продуктах, допомагають зміцнити імунний захист і зменшити запалення, допомагаючи створити міцнішу основу для відмінного здоров'я.

"Збалансована дієта, багата поживними речовинами, що підтримують імунітет, оптимальні імунні реакції, допомагаючи організму ефективно реагувати на щоденні стресори й потенційні інфекції", — каже дієтологиня Тріста Бест.

Цитрусові

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Цитрусові, як-от апельсини, лимони та грейпфрути, є чудовими джерелами вітаміну С — антиоксиданту, що підтримує вироблення імунних клітин і захищає клітини від окислювального стресу.

"Вітамін С відіграє ключову роль в імунній функції, особливо у виробництві та підтримці імунних клітин, таких, як лімфоцити і фагоцити", — пояснює Бест. Цитрусові також містять флавоноїди, що діють як антиоксиданти і допомагають боротися з пошкодженням вільними радикалами.

Йогурт

Йогурт багатий на пробіотики, які є корисними бактеріями, здатними підтримувати здоров'я кишечника. Оскільки від 70% до 80% імунних клітин перебувають у кишківнику, підтримання здорового мікробіома кишківника має вирішальне значення для імунітету.

"Пробіотики в йогурті допомагають урізноманітнити "хороші" бактерії в кишечнику, створюючи сильніший захист від патогенів", — пояснює дієтологиня Сара Шліхтер. "Для максимальної підтримки імунітету обирайте йогурт із маркуванням "живі й активні культури" та обирайте прості несолодкі сорти, щоб уникнути додавання цукру".

Часник

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Часник століттями використовувався в народній медицині завдяки своїм протимікробним і протизапальним властивостям. Часник містить аліцин, сірковмісну сполуку, яка, як показують дослідження, допомагає підтримувати імунітет.

"Часник містить такі сполуки, як аліцин, які можуть допомогти зменшити тяжкість і тривалість захворювань", — каже Бест. — Він також містить сполуки сірки, які підтримують природні процеси детоксикації організму, побічно сприяючи імунітету".

Батат

Солодка картопля багата на бета-каротин, попередник вітаміну А, який необхідний для правильної імунної функції. "Вітамін А підтримує здоров'я тканин і шкіри, які є критично важливими бар'єрами проти інфекцій, — пояснює Шліхтер. — Одна середня солодка картопля містить більше рекомендованої добової норми вітаміну А, а також клітковини, калію і вітаміну С, що робить її багатим поживними речовинами вибором для підтримки імунітету".

Листова зелень

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Листова зелень, як-от шпинат, капуста і мангольд, є поживними джерелами, що містять вітаміни А, С і Е, які забезпечують краще імунне здоров'я.

"Листова зелень містить фолієву кислоту, поживну речовину, яка підтримує виробництво клітин, зокрема імунних, і підтримує захисні сили нашого організму. Антиоксиданти в листовій зелені захищають клітини від окисного стресу, в той час як вітамін А сприяє здоров'ю шкіри, будучи основною лінією захисту від патогенів", — каже Бест.

Мигдаль

Мигдаль багатий на вітамін Е, ще один антиоксидант, який підтримує імунну функцію, захищаючи клітинні мембрани від окислювального стресу.

"Вітаміну Е приділяється не так багато уваги, як вітаміну С, але він необхідний для захисту імунних клітин від ушкоджень", — каже Шліхтер. Крім того, мигдаль містить корисні жири, які покращують засвоєння жиророзчинних вітамінів, зокрема вітамінів А і Е.

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