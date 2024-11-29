Как не болеть зимой: 6 лучших продуктов для иммунитета от диетологов

В холодное время года организм более подвержен различным вирусам и инфекциям, поэтому важно поддерживать его в этот период. Огромную роль в поддержании иммунитета играет питание. Эти продукты помогут вам оставаться здоровым и энергичным всю зиму.

С приближением сезона простуды и гриппа создание сильной иммунной системы имеет важное значение для поддержания здоровья и предотвращения болезней. Исследования показывают, что сбалансированное питание, наполненное продуктами, богатыми питательными веществами, является одним из лучших способов поддержать иммунное здоровье. Об этом пишет Eating Well.

Здоровая, хорошо сбалансированная диета, богатая витаминами, минералами и антиоксидантами, может помочь сохранить вашу иммунную систему в тонусе. Вместо того, чтобы "повышать" иммунитет, цель состоит в том, чтобы снабжать ваш организм необходимыми питательными веществами, что поможет оставаться здоровым, предотвращая болезни.

По данным Национального института здравоохранения, витамины, минералы и антиоксиданты, содержащиеся в некоторых продуктах питания, помогают укрепить иммунную защиту и уменьшить воспаление, помогая создать более прочную основу для отличного здоровья.

"Сбалансированная диета, богатая питательными веществами, поддерживающими иммунитет, оптимальные иммунные реакции, помогая организму эффективно реагировать на ежедневные стрессоры и потенциальные инфекции", — говорит диетолог Триста Бест.

Цитрусовые

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Цитрусовые, такие как апельсины, лимоны и грейпфруты, являются отличными источниками витамина С — антиоксиданта, поддерживающего производство иммунных клеток и защищающего клетки от окислительного стресса.

"Витамин С играет ключевую роль в иммунной функции, особенно в производстве и поддержании иммунных клеток, таких как лимфоциты и фагоциты", — объясняет Бест. Цитрусовые также содержат флавоноиды, действующие как антиоксиданты и помогающие бороться с повреждением свободными радикалами.

Йогурт

Йогурт богат пробиотиками, которые являются полезными бактериями, способными поддерживать здоровье кишечника. Поскольку от 70% до 80% иммунных клеток находятся в кишечнике, поддержание здорового микробиома кишечника имеет решающее значение для иммунитета.

"Пробиотики в йогурте помогают разнообразить "хорошие" бактерии в кишечнике, создавая более сильную защиту от патогенов", — объясняет диетолог Сара Шлихтер. "Для максимальной поддержки иммунитета выбирайте йогурт с маркировкой "живые и активные культуры" и простые несладкие сорта, чтобы избежать добавленного сахара".

Чеснок

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Чеснок веками использовался в народной медицине благодаря своим противомикробным и противовоспалительным свойствам. Чеснок содержит аллицин, серосодержащее соединение, которое, как показывают исследования, помогает поддерживать иммунитет.

"Чеснок содержит такие соединения, как аллицин, которые могут помочь уменьшить тяжесть и продолжительность заболеваний", — говорит Бест. — Он также содержит соединения серы, которые поддерживают естественные процессы детоксикации организма, косвенно способствуя иммунитету".

Батат

Сладкий картофель богат бета-каротином, предшественником витамина А, который необходим для правильной иммунной функции. "Витамин А поддерживает здоровье тканей и кожи, которые являются критически важными барьерами против инфекций", — объясняет Шлихтер. — Один средний сладкий картофель содержит больше рекомендуемой суточной нормы витамина А, а также клетчатки, калия и витамина С, что делает его богатым питательными веществами выбором для поддержки иммунитета".

Листовая зелень

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Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и мангольд, являются питательными источниками, содержащими витамины А, С и Е, которые обеспечивают лучшее иммунное здоровье.

"Листовая зелень содержит фолиевую кислоту, питательное вещество, которое поддерживает производство клеток, в том числе иммунных, и поддерживает защитные силы нашего организма. Антиоксиданты в листовой зелени защищают клетки от окислительного стресса, в то время как витамин А способствует здоровью кожи, являясь основной линией защиты от патогенов", — говорит Бест.

Миндаль

Миндаль богат витамином Е, еще одним антиоксидантом, который поддерживает иммунную функцию, защищая клеточные мембраны от окислительного стресса.

"Витамину Е уделяется не так много внимания, как витамину С, но он необходим для защиты иммунных клеток от повреждений", — говорит Шлихтер. Кроме того, миндаль содержит полезные жиры, которые улучшают усвоение жирорастворимых витаминов, в том числе витаминов А и Е.

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