Колір має значення: 8 червоних фруктів для підтримки здоров'я серця

Кожен продукт має свій харчовий профіль, саме тому продукти різного кольору містять різні вітаміни, мінерали, антиоксиданти та інші необхідні мікронутрієнти. Ось як фрукти червоного кольору можуть захистити ваше серце.

Яблуко на день, згідно з англійською приказкою, справді може відлякати лікаря, принаймні кардіолога. Фрукти червоного кольору належать до корисних для серця продуктів. Багато з них містять антиоксидант лікопін, який не тільки надає їжі червоного кольору, а й захищає від серцевих захворювань. Продукти червоного кольору можуть допомогти знизити окислювальний стрес, який пов'язаний із серцево-судинними захворюваннями. Про те, які фрукти ви повинні їсти, щоб зберегти своє серце міцним, пише Health Shots.

"Це категорія фруктів, які мають червоний або червонуватий відтінок через наявність природних пігментів, таких як лікопін, антоціани та каротиноїди", — каже дієтологиня Пуджа Кедіа. Ці фрукти не тільки мають яскравий колір, а й багаті поживними речовинами.

Антиоксиданти

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Лікопін. "Міститься у фруктах, таких як кавун і червоний грейпфрут, він допомагає знизити окислювальний стрес і захищає від серцевих захворювань", — каже експерт. Згідно з дослідженням, опублікованим у International Journal Of Molecular Sciences 2022 року, він може допомогти в поліпшенні функції судин і в профілактиці серцево-судинних захворювань.

"Міститься у фруктах, таких як кавун і червоний грейпфрут, він допомагає знизити окислювальний стрес і захищає від серцевих захворювань", — каже експерт. Згідно з дослідженням, опублікованим у International Journal Of Molecular Sciences 2022 року, він може допомогти в поліпшенні функції судин і в профілактиці серцево-судинних захворювань. Антоціани. Ці пігменти, присутні в таких ягодах, як полуниця, малина і журавлина, борються із запаленням і підтримують здоров'я судин.

Вітаміни

Вітамін С : "Підвищує вироблення колагену та імунітет, а також захищає клітини від будь-яких ушкоджень", — каже експертка.

: "Підвищує вироблення колагену та імунітет, а також захищає клітини від будь-яких ушкоджень", — каже експертка. Вітамін А. Підтримує здоров'я очей, а також регенерацію шкіри.

Мінерали

Калій. Допомагає регулювати кров'яний тиск і підтримувати серцевий ритм.

Допомагає регулювати кров'яний тиск і підтримувати серцевий ритм. Магній. Допомагає м'язовій функції та знижує ризик гіпертонії.

Клітковина

Вона міститься в червоних фруктах, таких як яблука і вишня. Клітковина відома тим, що підтримує здоров'я травної системи і контролює вагу. "Вона не тільки допомагає запобігти закрепам і зберігає відчуття ситості протягом тривалого часу, але також може допомогти знизити рівень холестерину", — каже експертка.

Ось 8 червоних фруктів, які можуть підтримати загальне здоров'я серця.

Полуниця

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"Полуниця може поліпшити роботу кровоносних судин і знизити рівень поганого холестерину", — каже дієтологиня. Ці солодкі фрукти сповнені протизапальних поліфенолів, таких, як антоціани, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Foods 2022 року.

Рекомендується вживати 1 чашку (150 г) полуниці на день.

Вишня

Вона багата на антиоксиданти та протизапальні властивості, які знижують окислювальний стрес і кров'яний тиск. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Оксидативна медицина і клітинне довголіття" 2020 року, окислювальний стрес призводить до клітинних і молекулярних аномалій, що призводить до проблем із серцем.

З'їдайте 1 склянку (140 г) вишні на день.

Гранат

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"Гранати входять до складу червоних фруктів для здоров'я серця, тому що містять поліфеноли, які поліпшують кровообіг і зменшують накопичення бляшок в артеріях", — каже експертка. Поліфеноли чинять сприятливу дію на судинну систему, блокуючи окислення ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), знижуючи кров'яний тиск, підвищуючи антиоксидантний захист і полегшуючи запальні реакції, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Biomedicine & Pharmacotherapy у 2020 році.

Їжте 1 середній плід або 1 склянку насіння на день.

Кавун

Кавун містить L-цитрулін і лікопін, які покращують кровообіг і роботу серця. Згідно з дослідженням, опублікованим у Current Developments in Nutrition у 2019 році, він має великий потенціал у запобіганні серцево-судинним захворюванням завдяки високому вмісту клітковини та біоактивних компонентів, таких як L-цитрулін, бета-каротин і лікопін.

З'їдайте приблизно 300 г кавуна на день.

Малина

"Ці ягоди з високим вмістом клітковини та антиоксидантів для здоров'я серця допомагають знизити рівень холестерину та кров'яний тиск", — каже експертка. За даними Міністерства сільського господарства США, у 100 грамах малини міститься 6,4 грама клітковини.

Вживайте 1 чашку (125 г) цих ягід на день.

Червоний виноград

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Цей виноград містить ресвератрол, який підтримує здоров'я артерій і запобігає утворенню тромбів. Він може бути корисним для серця через його здатність боротися з окисленням і запаленням, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients 2016 року.

Вживайте 1 чашку (150 г) червоного винограду на день.

Журавлина

Журавлина входить до списку червоних фруктів для здоров'я серця, оскільки вона може допомогти знизити артеріальну жорсткість і поліпшити рівень холестерину. Поліфеноли, в тому числі ті, що містяться в журавлині, можуть допомогти знизити ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань завдяки зниженню артеріального тиску, згідно з дослідженням, опублікованим у Nutrition Reviews у 2007 році.

Щодня вживайте 1/2 склянки (50 г) свіжої або несолодкої сушеної журавлини.

Червоні яблука

"Багаті на пектин і поліфеноли, червоні яблука можуть знизити рівень поганого холестерину і поліпшити здоров'я артерій", — каже Кедіа. Дослідження 2004 року, опубліковане в журналі Nutrition Journal, показало, що у жінок, які їли яблука, ризик серцево-судинних захворювань знизився на 13-22 %.

Їжте по 1 середньому яблуку на день.

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Раніше Фокус писав про те, дієтологи назвали 3 найшкідливіші десерти для здоров'я серця.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця