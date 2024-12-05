Цвет имеет значение: 8 красных фруктов для поддержания здоровья сердца

Каждый продукт имеет свой пищевой профиль, именно поэтому продукты разного цвета содержат различные витамины, минералы, антиоксиданты и другие необходимые микронутриенты. Вот как фрукты красного цвета могут защитить ваше сердце.

Яблоко в день, согласно английском пословице, действительно может отпугнуть врача, по крайней мере, кардиолога. Фрукты красного цвета относятся к полезным для сердца продуктам. Многие из них содержат антиоксидант ликопин, который не только придает пище красный цвет, но и защищает от сердечных заболеваний. Продукты красного цвета могут помочь снизить окислительный стресс, который связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. О том, какие фрукты вы должны есть, чтобы сохранить свое сердце крепким, пишет Health Shots.

"Это категория фруктов, которые имеют красный или красноватый оттенок из-за наличия природных пигментов, таких как ликопин, антоцианы и каротиноиды", — говорит диетолог Пуджа Кедиа. Эти фрукты не только имеют яркий цвет, но и богаты питательными веществами.

Антиоксиданты

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Ликопин. "Содержится во фруктах, таких как арбуз и красный грейпфрут, он помогает снизить окислительный стресс и защищает от сердечных заболеваний", — говорит эксперт. Согласно исследованию, опубликованному в International Journal Of Molecular Sciences в 2022 году, он может помочь в улучшении функции сосудов и в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

"Содержится во фруктах, таких как арбуз и красный грейпфрут, он помогает снизить окислительный стресс и защищает от сердечных заболеваний", — говорит эксперт. Согласно исследованию, опубликованному в International Journal Of Molecular Sciences в 2022 году, он может помочь в улучшении функции сосудов и в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Антоцианы. Эти пигменты, присутствующие в таких ягодах, как клубника, малина и клюква, борются с воспалением и поддерживают здоровье сосудов.

Витамины

Витамин С : "Повышает выработку коллагена и иммунитет, а также защищает клетки от любых повреждений", — говорит эксперт.

: "Повышает выработку коллагена и иммунитет, а также защищает клетки от любых повреждений", — говорит эксперт. Витамин А. Поддерживает здоровье глаз, а также регенерацию кожи.

Минералы

Калий. Помогает регулировать кровяное давление и поддерживать сердечный ритм.

Помогает регулировать кровяное давление и поддерживать сердечный ритм. Магний. Помогает мышечной функции и снижает риск гипертонии.

Клетчатка

Она содержится в красных фруктах, таких как яблоки и вишня. Клетчатка известна тем, что поддерживает здоровье пищеварительной системы и контролирует вес. "Она не только помогает предотвратить запоры и сохраняет чувство сытости в течение длительного времени, но также может помочь снизить уровень холестерина", — говорит эксперт.

Вот 8 красных фруктов, которые могут поддержать общее здоровье сердца.

Клубника

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"Клубника может улучшить работу кровеносных сосудов и снизить уровень плохого холестерина", — говорит диетолог. Эти сладкие фрукты полны противовоспалительных полифенолов, таких, как антоцианы, согласно исследованию, опубликованному в журнале Foods в 2022 году.

Рекомендуется употреблять 1 чашку (150 г) клубники в день.

Вишня

Она богата антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, которые снижают окислительный стресс и кровяное давление. Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Оксидативная медицина и клеточное долголетие" в 2020 году, окислительный стресс приводит к клеточным и молекулярным аномалиям, что приводит к проблемам с сердцем.

Съедайте 1 стакан (140 г) вишни в день.

Гранат

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"Гранаты входят в состав красных фруктов для здоровья сердца, так как содержат полифенолы, улучшающие кровоток и уменьшающие накопление бляшек в артериях", — говорит эксперт. Полифенолы оказывают благотворное действие на сосудистую систему, блокируя окисление липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), снижая кровяное давление, повышая антиоксидантную защиту и облегчая воспалительные реакции, согласно исследованию, опубликованному в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy в 2020 году.

Ешьте 1 средний плод или 1 стакан семян в день.

Арбуз

Арбуз содержит L-цитруллин и ликопин, которые улучшают кровообращение и работу сердца. Согласно исследованию, опубликованному в Current Developments in Nutrition в 2019 году, он обладает большим потенциалом в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому содержанию клетчатки и биоактивных компонентов, таких как L-цитруллин, бета-каротин и ликопин.

Съедайте примерно 300 г арбуза в день.

Малина

"Эти ягоды с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов для здоровья сердца помогают снизить уровень холестерина и кровяное давление", — говорит эксперт. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 100 граммах малины содержится 6,4 грамма клетчатки.

Употребляйте 1 чашку (125 г) этих ягод в день.

Красный виноград

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Этот виноград содержит ресвератрол, который поддерживает здоровье артерий и предотвращает образование тромбов. Он может быть полезен для сердца из-за его способности бороться с окислением и воспалением, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients в 2016 году.

Употребляйте 1 чашку (150 г) красного винограда в день.

Клюква

Клюква входит в список красных фруктов для здоровья сердца, так как она может помочь снизить артериальную жесткость и улучшить уровень холестерина. Полифенолы, в том числе содержащиеся в клюкве, могут помочь снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения артериального давления, согласно исследованию, опубликованному в Nutrition Reviews в 2007 году.

Ежедневно употребляйте 1/2 стакана (50 г) свежей или несладкой сушеной клюквы.

Красные яблоки

"Богатые пектином и полифенолами, красные яблоки могут снизить уровень плохого холестерина и улучшить здоровье артерий", — говорит Кедиа. Исследование 2004 года, опубликованное в журнале Nutrition Journal, показало, что у женщин, которые ели яблоки, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 13-22 %.

Ешьте по 1 среднему яблоку в день.

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