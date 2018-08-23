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Главная » Украина » В Киеве реконструируют мост Патона

В Киеве реконструируют мост Патона

В Киеве реконструируют мост Патона
Мост Патона/Фото из открытых источников

Проект начнут разрабатывать уже в этом году

23.08.18 29
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Киевская городская государственная администрация проведет работы по реконструкции моста Патона совместно с Институтом электросварки им. Е. О. Патона.

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Киевские власти отмечают, что мост Патона нуждается в капитальном ремонте. За время многолетней эксплуатации на металлоконструкциях и металлических поперечных балках происходят необратимые процессы коррозионных повреждений.

Чтобы своевременно и комплексно выполнить ремонт одного из ключевых мостов столицы, киевский мэр Виталий Кличко подписал распоряжение КГГА "О перераспределении расходов бюджета города Киева, предусмотренных Департаменту транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета на 2018 год".

"Этот документ предусматривает выделение 4 миллионов гривен на проведение очередного специального комплексного обследования конструкции моста Е. О. Патона, по результатам которого будет определен объем необходимых работ и разрабатывается проект будущей реконструкции", - указано в сообщении.

Напомним, что мост Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост лишь один раз: в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С того времени текущие ремонтные работы происходили лишь на небольших участках моста.

Отметим, каждый шестой мост на балансе Укравтодора находится в аварийном состоянии. Еще 2,5 тыс. мостов нуждаются в ремонте. 

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