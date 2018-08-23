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Главная » Украина » Снайперы обстреляли КПВВ "Майорское": мирных граждан эвакуировали
Ситуация на Донбассе

Снайперы обстреляли КПВВ "Майорское": мирных граждан эвакуировали

Снайперы обстреляли КПВВ "Майорское": мирных граждан эвакуировали
Фото: facebook.com/pressjfo

Противник вел обстрел из 7,62 мм снайперских винтовок

23.08.18 29
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Оккупанты на Донбассе осуществили провокационный обстрел контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области. Проводилась эвакуация гражданского населения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 23 августа.

Отмечается, что противник вел обстрел из 7,62 мм снайперских винтовок.

"В результате обстрела поврежден один из модулей, в котором в то время пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил осуществляли пропускные операции граждан, которые следовали через линию разграничения", – говорится в сообщении.

По информации военных, пострадавших в результате обстрела нет.

"Командующим Объединенных сил введен режим "красный". Гражданских эвакуировали в безопасное место, личный состав занял боевые позиции", – отметили в штабе.

Напомним, в результате пятичасового боя возле Желобка на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих и еще семеро получили ранения.

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