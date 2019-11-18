"Ах ты ж, скотыняка": Беленюк показал, как нужно защищаться от Ляшко

2019-11-18 15:57:20

481 41

Когда вас начинают брать за рубашку, делайте подворот

На фоне скандала в связи с потасовкой лидера "Радикальной партии" Олена Ляшко с председателем комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андреем Герусом, депутат от "Слуги народа", а также двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк продемонстрировал своим коллегам, как необходимо отбиваться в подобных случаях.

 Соответствующее видео народный депутат разместил на своей странице в Facebook.

"Хочу показать несколько приемов, так как на наших депутатов нападают иногда, чтобы они знали, как себя защитить. Когда вас начинают брать за рубашку, делайте подворот. А когда вас атакуют спереди, бросайте прогибом",  – сказал Беленюк, показывая борцовские приемы.

Его спарринг-партнер, чемпион мира 2015 года по греко-римской борьбе среди юниоров в весе до 74 кг Дмитрий Кияшок имитировал нападение со словами: "Ах ты ж, скотыняка", намекая на Олега Ляшко.

"Небольшое видеопособие по самообороне для депутатов, на которых периодически осуществляются нападения!",  – подписал свое видео украинский чемпион-депутат.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.
  • 7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с  Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".
Loading...