На Дубневича до сих пор не надели электронный браслет, – СМИ
2019-11-20 12:36:29
Сигнал станции контроля не добивает к дому Дубневича
Народному депутату Ярославу Дубневичу до сих пор не могут надеть электронный браслет из-за технических проблем.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Там технические моменты. Станция (контроля браслета) не добивает к дому Дубневича", – сказал он.
Специалисты выезжали на место и проверка показала, что сигнал действительно плохо ловит.
"Никакой зрады нет. Просто технические моменты", – рассказал источник.
Дубневича подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему вменяют нанесение убытков государству в размере 93,277 млн гривен.
По версии следствия, будучи депутатом восьмого созыва и председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич вместе с сообщниками разработал схему по согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции для филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 октября Верховная Рада сняла неприкосновенность с внефракционного депутата Ярослава Дубневича. Представление генпрокурора на разрешение к привлечению к уголовной ответственности поддержали 332 нардепа, разрешение на задержание – 241, разрешение на арест – 229.
- Сразу после голосования генпрокурор Руслан Рябошапка лично сообщил Дубневичу о подозрении.
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Высший антикорсуд избрал Дубневичу меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен. Ходатайство генпрокурора Руслана Рябошапки об аресте суд отклонил.
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Адвокат нардепа удивился тому, что суд назначил больший залог, чем просило обвинение, а сам Дубневич заявил, что "не знает, как сможет найти 100 млн грн". "Если не найду, придется сидеть в СИЗО", – добавил он.
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Высший антикоррупционный суд арестовал нардепа Ярослава Дубневича до 31 декабря.
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8 ноября Дубневич вышел из СИЗО, заплатив залог в 90 млн гривен.
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СМИ сообщили, что ВАКС арестовал все имущество Дубневича.