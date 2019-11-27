"Дело бронежилетов". ГБР объявило о новом подозрении

2019-11-27 11:41:41

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Бюро сообщило о подозрении основателю компании-поставщику бронежилетов

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении основателю компании, поставившей некачественные бронежилеты для Вооруженных сил Украины по завышенной цене.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

В ГБР напоминают, что ранее, в рамках досудебного расследования следователи ГБР сообщили о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Прокомментировали следственные действия и в партии "Европейская солидарность". Обыски у Бирюкова и командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ  расценили как попытку дискредитации украинских военнослужащих и волонтеров и как показательное давление на саму партию.

  • Государственное бюро расследований обнародовало записи телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. В Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало эти записи.

  • Генштаб ВСУ и Минобороны закажут независимую от Госбюро расследований экспертизу бронежилетов.

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