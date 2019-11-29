Что будет с курсом гривни, сколько платят на митингах и первый пес на планете. Неделя в Фокусе

Актуальные материалы, ключевые события и авторская аналитика – в итогах недели от журнала Фокус

Ожидание встречи и стоимость митингов

Всю неделю политики и аналитики активно обсуждали предстоящую встречу "нормандской четверки". Одной из главных интриг стала возможность личного общения Зеленского и Путина. И если в начале недели российская сторона категорически отрицала возможность мероприятия, то уже через несколько дней о встрече начали говорить как о возможной.

Возможность двусторонней встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря становится все более вероятной. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источник, знающий детали украинско-российских переговоров. Этот же источник сообщил, что в столице Франции украинский лидер может получить приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в это же время сообщил, что итоговый документ для подписания на встрече в Париже уже практически готов. Однако его текст не разглашают.

"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", – сказал президент Зеленский в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает Интерфакс-Украина.

Тем временем утром в четверг, 28 ноября, сотрудники Госбюро расследований вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой, ставшей известной благодаря скандальному видео, в котором она вместе с народным депутатом Софией Фединой якобы угрожала смертью президенту Зеленскому.

На этой неделе в ГБР сообщили, что в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Федине. Ей инкриминируют угрозу убийства в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 УК Украины). Также в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности. Фокус разбирался, могут ли лишить Федину неприкосновенности и что об этой истории пишут соцсети.

А корреспондент Фокуса Мария Бондарь провела расследование, чтобы узнать, сколько сегодня платят за участие в массовых акциях протеста. Неплохо платят, на еду точно хватит.

Медреформа и обида на авторов сериала "Чернобыль"

Митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины, сообщил, что, если общество того захочет, Рождество можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря, а не по юлианскому календарю – 7 января, как сейчас празднуют в Украине православные прихожане. Он отметил, что сейчас трудно представить, сколько времени понадобится, чтобы изменить дату празднования. "Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", – добавил Епифаний.

Украина утопает в мусоре, но вторсырьё покупает в Африке и России, собирается строить мусороперерабатывающие заводы, но они наверняка станут ещё одним средством отмывания денег. В интервью Фокусу глава общественной организации "Україна без сміття" Евгения Аратовская рассказала, где искать выход из сложившейся ситуации, а также оценила законодательные ограничения на использование пластика, которые рассматривает парламент.

Служба безопасности Украины сообщила об очередной попытке ФСБ завербовать бывшего военнослужащего, а сейчас – полковника запаса ВСУ, когда тот ездил к своим родным в Крым. Россияне надеялись, что психологическое давление и угрозы родственникам украинского военного помогут им получать через информатора данные об обороноспособности войсковых частей Запорожской области. Передавать информацию полковник запаса должен был во время поездок в Крым к родным. Отставник согласился на сотрудничество с ФСБ, но, когда вернулся домой, сообщил СБУ о сложившейся ситуации, тем самым избежав обвинения в госизмене.

Украина и Россия согласовали базовый сценарий масштабного обмена пленными "всех на всех", переговоры вышли на финальную стадию, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники с разных сторон переговоров. "Сейчас важный вопрос – обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены", – отметил один из источников, знакомый с ходом обсуждения. По его словам, Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".

На заседании Кабмина 27 ноября приняли Программу медицинских гарантий, по которой большинство медуслуг в Украине будут бесплатными, что предусмотрено вторым этапом медреформы. С 1 апреля 2020 года государство будет финансировать все расходы за предоставление экстренной медицинской помощи, вторичной (специализированной) – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач. Будет бесплатной третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь, оказываемая в случае длительных, сложных заболеваний (онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период), а также обслуживание неизлечимых болезней и медицинская реабилитация. Кроме того, бесплатными будут лечение детей до 16 лет и медицинская помощь в связи с родами.

Прототип героини мини-сериала НВО "Чернобыль" Людмила Игнатенко, чей муж Василий был одним из первых, кто приехал тушить пожар на ЧАЭС, дала первое интервью, в котором рассказала, что сериал изменил ее жизнь к худшему. "Начались атаки на квартиру. И до такой степени дошло, что журналисты подставляли ногу в двери и записывали интервью. Но о чем говорить, если я о фильме ничего не знала? Я узнала из рекламы, что обо мне идет фильм, я была настолько разбита и убита. У меня не было свободной секунды, были звонки за звонками. Из-за того, что меня лишили покоя, мне пришлось съехать со своей квартиры в Киеве", – признается Игнатенко. Она рассказала, что ей было тяжело смотреть сериал, в том числе потому, что в нем оказалось слишком много недостоверной информации и "лживых кадров".

Как пройдет перепись населения и сколько будет стоить доллар?

Покупать валюту или нет? Один из главных вопросов у украинцев на этой неделе. Узнать ответ на этот вопрос можно в материале "Замкнутый круг – гривня вокруг. Доллар по 23: какие еще сюрпризы готовит валютный рынок".

Также эксперты в материале объяснили, почему гривня укрепляется уже несколько недель подряд.

"Приток валюты от иностранных инвесторов, которые продают доллары, чтобы затем вложиться в ОВГЗ, укрепляет гривню, в результате чего долларовая доходность облигаций становится еще выше, – поясняет директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. – То есть чем сильнее укрепляется гривня, тем больший доход получают нерезиденты и тем привлекательнее становятся облигации для желающих на них заработать".

Еще одна хорошая новость на этой неделе случилась в Стокгольме. Апелляционный суд округа Свеа отклонил апелляцию Газпрома на промежуточное решение Стокгольмского арбитража от 31 мая 2017 года. Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Тогда трибунал удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре цены с учетом рыночных условий с апреля 2014 года. Он обязал изменить положение контракта между Нафтогазом и Газпромом о принципе "бери или плати", отменил запрет на реэкспорт Украиной газа. При этом Нафтогазу причитается компенсация из-за переплаты за газ в четвертом квартале 2014 года и в 2015 году. В то же время Газпром сможет получить доплату за поставки газа во втором квартале 2014 года.

Тем временем уже не первый год в нашей стране идут разговоры о переписи населения. Несколько дней назад появилась ясность в этом вопросе. Всеукраинская перепись населения пройдет в этом году, и она будет электронной. Об этом Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

Первоначально проведение переписи было запланировано на конец следующего года, в бюджете на нее было предусмотрено 3,4 млрд грн. Почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

Но теперь правительство понимает, что перепись в таком формате – это непозволительная роскошь для Украины. Дубилет пишет, что после общения с потенциальными пользователями данных переписи он пришел к выводу, что им нужны данные двух типов: где 90% запросов — это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст, и специализированная информация – о составе семьи, жилье, национальности и т. п.

Важно, что большинство запросов первого типа являются срочными. Сейчас правительство разрабатывает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы), и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года.

Поэтому решено провести электронную перепись. Алгоритм ее будет такой:

сбор анонимной информации у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;

сбор данных из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный фонд), так как эти группы меньше других "оснащены" мобильными телефонами;

проведение калибровочных социологических опросов, выяснение того, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах;

ввод этих данных в математическую модель.

Рекордное загрязнение, колонизация Луны и щенок ледникового периода

На этой неделе ученые сообщили об очередном печальном рекорде, который установило человечество. По итогам прошлого года концентрация углекислого газа в атмосфере достигла отметки в 407,8 ppm (частей на миллион). В последний раз такой показатель на нашей планете наблюдался 3–5 млн лет назад, когда на Земле было на пару градусов теплее, чем сейчас, а уровень моря был на 16 м выше современных значений.

Кроме того, это на 2,3 ppm больше, чем было в 2017-м году. Значит, несмотря на все заявления о необходимости сокращения вредных выбросов, тенденция говорит только об их росте. Тем мрачнее на этом фоне звучит другое заявление ученых, сделанное на этой неделе. Оно гласит, что наша планета, возможно, уже пересекла ряд переломных точек, ведущих к необратимым климатическим изменениям. К таким точкам, например, относится ускоренное таянье ледников, исчезновение тропических лесов Амазонки и их превращение в пожароопасную саванну и замедление Гольфстрима. Исследователи отмечают, что это "несет реальную угрозу существованию цивилизации," и призывают международное сообщество к немедленным действиям.

А между тем в Якутии ученые нашли останки щенка, жившего 18 тыс. лет назад. Это древнейшая из когда-либо обнаруженных собак и, возможно, один из первых псов, одомашненных человеком. Останки сохранились настолько хорошо, что ученые даже не сразу поверили, что перед ними действительно животное из ледникового периода. Шерсть, зубы и мягкие ткани – все сохранилось до наших дней. Щенку даже дали кличку Догор, что в переводе с якутского значит "друг".

Космические агентства и частные компании по всему миру все смелее озвучивают идеи строительства полноценной базы на Луне. Идея звучит потрясающе, но что нужно для ее воплощения в жизнь, где лучше всего разместить базу, как защитить ее от радиации, откуда взять воду и воздух на безжизненном спутнике и как обеспечить обитателей станции пищей, можно узнать в этом материале.