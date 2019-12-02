Как корпоративный театр и крутая футбольная команда смогли стать новым форматом для творческого, ментального и командного развития сотрудников. Опыт АГРОМАТ

Позиция

Компания АГРОМАТ всегда выделялась лидерскими подходами в формировании рынка плитки и сантехники в Украине. Кроме огромного ассортимента отличительной особенностью АГРОМАТ стали высокая экспертность и профессиональный опыт, которые включают в себя намного больший набор элементов, чем просто продажа плитки и сантехники. Это и учёт особен­ностей дизайн-проекта, и 3D-визуализация, и комплектация любого объекта под ключ, а также доставка плитки и сантехники в любую точку по желанию клиента.

В 2020 году мир вступает в следующее десятилетие, которое кардинально изменит не только образ жизни людей, но и их мировосприятие.

Согласно данным Всемирного экономического форума, лидерами станут те, кто умеет комплексно решать проблемы, имеет критическое мышление, креативность, высокий эмоциональный интеллект и когнитивную гибкость. Именно навыки мышления и творческие способности, от которых зависит способность эффективно адаптироваться к переменам, обеспечат лидерство и конкурентные преимущества компаний.

Главный тренд, который мы наблюдаем сегодня, — люди, отдающие приоритет интересной и приносящей удовольствие работе. Последние результаты исследований в области нейронаук показывают, что люди, чьи интересы, таланты, хобби совпадают с их профессией, получают значительно больше удовольствия от работы, выдают более продуктивный результат и имеют более высокий уровень мотивации.

Именно этими принципами мы руководствуемся в нашей компании, добавив к классической системе профессионального обучения сотрудников (поездки на фабрики, выставки, тренинги по продажам, обучение в школе дизайна и интерьера, постоянное изучение новинок ассортимента) новые формы, которые дали значительный толчок для творческого, командного и ментального развития. Такими изюминками стали корпоративный театр АГРОМАТ и корпоративная футбольная команда АГРОМАТ. За несколько лет они превратились в «живые экологические системы развития» для каждого участника.

Благодаря работе сотрудников компании, всесторонней поддержке учредителей, футбольная команда Агромат за 10 лет существования превратилась в Футбольный Клуб АГРОМАТ, в котором играют первая и вторая футбольные команды, работают два квалифицированных тренера. В прошлом году, к 25-летию АГРОМАТ, было открыто собственное футбольное поле для проведения турниров, в планах — развитие детского футбола.

КОРПОРАТИВНЫЙ ТЕАТР АГРОМАТ основан в 2016 году. И каждый год мы создаём яркий, большой корпоративный спектакль на подмостках лучших театров Киева, а в этом году дополнительно — во Львовской национальной опере.

За это время были поставлены «Ханума» Авксентия Цагарели, «12 ночь» Вильяма Шекспира, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше, а в конце года мы с нетерпением ждём новогоднюю комедию «В джазе только девушки».

Для постановок мы привлекаем профессионального режиссёра и хореографа, а всё остальное создаётся сотрудниками АГРОМАТ. Из года в год наша театральная семья увеличивается и дополняется новыми людьми. Кроме актёрского мастерства и творческой самореализации — это ещё и хорошая «прокачка» навыков ораторского мастерства, публичных выступлений, глубокое понимание психологии других людей, а главное — это огромная командная работа.

Чрезвычайно приятно, что учредители АГРОМАТ оказывают огромную поддержку развитию талантов. Причём это происходит очень органично, потому что именно командная работа, творчество, предпринимательский подход, красота и энергетика позволили им создать бренд АГРОМАТ — настоящего лидера рынка. При этом главной ценностью для них всегда были люди и забота о них. Именно её как высший образец они передают всем нам.

Елена Ипатова, руководитель HR-департамента АГРОМАТ