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Альперин вышел из СИЗО

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Вадим Альперин / Фото: sud.ua
Вадим Альперин / Фото: sud.ua

Одесский бизнесмен уже успел поздравить Киев с первым снегом

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "крестным отцом контрабанды", вышел из СИЗО. За него внесли залог в 70 миллионов гривен, который был назначен решением высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

О своем выходе из СИЗО Альперин написал в Facebook.

Он поздравил Киев с первым снегом и отметил, что хочет "подбросить" свежих новостей о себе.

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" Смотрю, давно у вас свежих новостей обо мне не было. Решил подкинуть. С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно!", – написал Альперин в соцсети в понедельник вечером.

Как известно, в случае внесения залога суд обязал Альперина сдать паспорта, носить электронный браслет, а также являться по первому требованию в следственные органы.

Как ранее сообщал Фокус: