Экс-нардеп от БПП готов ответить на все вопросы

Экс-нардеп Александр Грановский опроверг свою причастность к покушению депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его ребенок.

Об этом Грановский написал в Facebook.

"Несмотря на то, что Слава предположил, что я могу знать людей, причастных к этим чудовищным событиям, я зла не держу – уверен, родителям приходят на ум даже небылицы в эти минуты. Я полностью разделяю их горе. Слава, я не так воспитан, чтоб хоть на секунду задуматься о подобном. Но в такие трудные для тебя минуты цена слов, вероятно, очень низкая. Те, кто подбросил Славе такую версию – мрази. Но и это не так важно сейчас", заявил Грановский.

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Он сообщил, что готов пройти проверку на полиграфе, как того требовал Соболев.

"Как только просмотрел запись интервью, я немедленно попробовал связаться с близким тебе человеком, Слава, с целью организации такой проверки. Мне этот человек обещал перезвонить через час. Уверен, до вечера мы согласуем логистику и поставим в этом вопросе точку. Помимо этого вопроса, я готов ответить и на другие на тему финансирования медийной атаки против тебя и своего возможного в этом участия", – добавил он.

Ранее Соболев заявил, что к покушению на него и убийству его трехлетнего сына Александра могут быть причастны шесть человек, среди которых и Грановский.

Еще вчера опроверг свою причастность к убийству судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, фамилию которого также назвал Соболев в списке подозреваемых. Он заявил, что гибель ребенка – это невосполнимая потеря для родителей и принес соболезнования. При этом Емельянов утверждает, что слухи о его возможной причастности к преступлению распространяет третья сторона, заинтересованная в его дискредитации.

Как ранее сообщал Фокус:

Позже стало известно, что Андрей Лаврега и Алексей Соболев, подозреваемые в убийства, воевали на Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии.