Жертв может быть больше. Зеленский прокомментировал пожар в Одесском колледже
2019-12-05 10:26:00
Президент сообщил, что 14 человек числятся пропавшими без вести, из которых пятеро студентов
В четверг, 5 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что во время пожара в одесском колледже погибла студентка и число жертв может вырасти. Об этом сообщил Зеленский в Facebook.
"В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать – жертв может быть больше", – написал президент.
Также Зеленский подчеркнул, что среди пропавших без вести числятся и пятеро студентов. Президент пожелал быстрейшего выздоровления пострадавшим, сообщив, что в состоянии средней тяжести находится 21 человек, а еще 5 – в тяжелом состоянии.
Кроме этого, по словам президента, пострадали во время инцидента и пожарные, семеро из них сейчас находятся на лечении.
Зеленский отдал распоряжение главе Одесской ОГА и местной власти "сделать все для помощи пострадавшим и их семьям", а также оперативно разобраться в причинах трагедии. Президент призвал не искать крайних, а "больше не допускать такого ужаса ни в одном городе".
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.
- Спасатели эвакуировали свыше 40 человек. К тушению пожара привлекли 65 пожарных и 16 единиц техники.
- В 14:18 пожар на площади 4000 квадратных метров был локализован.
- В 19.30 пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса был ликвидирован.
- Позже местная власть опубликовала имена всех пострадавших в пожаре. В результате произошедшего погиб один человек, 27 пострадали, из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС.