Жертв может быть больше. Зеленский прокомментировал пожар в Одесском колледже

Президент сообщил, что 14 человек числятся пропавшими без вести, из которых пятеро студентов

В четверг, 5 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что во время пожара в одесском колледже погибла студентка и число жертв может вырасти. Об этом сообщил Зеленский в Facebook.

"В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать – жертв может быть больше", – написал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что среди пропавших без вести числятся и пятеро студентов. Президент пожелал быстрейшего выздоровления пострадавшим, сообщив, что в состоянии средней тяжести находится 21 человек, а еще 5 – в тяжелом состоянии.

Кроме этого, по словам президента, пострадали во время инцидента и пожарные, семеро из них сейчас находятся на лечении.

Зеленский отдал распоряжение главе Одесской ОГА и местной власти "сделать все для помощи пострадавшим и их семьям", а также оперативно разобраться в причинах трагедии. Президент призвал не искать крайних, а "больше не допускать такого ужаса ни в одном городе".

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