Пожар в Одесском колледже: Количество жертв возросло до четырех

Обнаружены тела мужчины и женщины

Количество жертв, погибших во время пожара в одесском колледже возросло до трех.

Об этом сообщает Думская.

Замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий уточнил, что обнаружено тело мужчины.

Еще 12 человек числятся пропавшими.

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что найдены тела двух человек.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

По официальным данным, в результате пожара один человек погиб и 27 пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). На следующий день было найдено тело женщины.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.

На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.