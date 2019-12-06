Пожар в Одесском колледже: Количество жертв возросло до четырех
2019-12-06 16:35:14
Обнаружены тела мужчины и женщины
Количество жертв, погибших во время пожара в одесском колледже возросло до трех.
Об этом сообщает Думская.
Замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий уточнил, что обнаружено тело мужчины.
Еще 12 человек числятся пропавшими.
Пресс-служба ГСЧС сообщает, что найдены тела двух человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.
- В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- По официальным данным, в результате пожара один человек погиб и 27 пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). На следующий день было найдено тело женщины.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.
- На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.
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