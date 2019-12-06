Пожар в Одесском колледже: Количество жертв возросло до четырех

2019-12-06 16:35:14

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Обнаружены тела мужчины и женщины

Количество жертв, погибших во время пожара в одесском колледже возросло до трех.

Об этом сообщает Думская.

Замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий уточнил, что обнаружено тело мужчины.

Еще 12 человек числятся пропавшими.

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что найдены тела двух человек.

Как ранее сообщал Фокус:

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