Поисковые работы в Одесском колледже продолжатся после демонтажа флигеля
2019-12-10 20:21:00
Часть строения нужно снести для безопасности поисковых отрядов
В среду, 11 декабря, поисковые работы на месте пожара в здании Одесского колледжа будут продолжены после того, как демонтируют часть аварийного флигеля. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.
По его словам, конструкцию необходимо демонтировать из соображений безопасности спасателей и правоохранителей.
"Сегодня строители снесли часть аварийного флигеля экономического колледжа. Эта стена могла упасть на головы спасателей и полицейских, из-за чего поисковые работы и следственные действия на этом участке не проводились", – написал Куцый.
Также Куцый подчеркнул, что для проведения демонтажа были приглашены эксперты из Одесской госакадемии строительства и архитектуры, специалисты из Киева, а также сотрудники коммунальных служб.
"Сейчас снесли два этажа флигеля. Еще два - специалисты должны разобрать завтра утром. Сейчас работе мешает туман", – рассказал глава обладминистрации.
Кроме этого, для большей безопасности флигель будут демонтировать лишь в дневное время суток. Поиски пропавших без вести начнутся сразу же после того, как будут снесены оставшиеся два этажа.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.
- Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гулянья.
- 10 декабря полиция сообщила о подозрении директору сгоревшего в Одессе колледжа. Любовь Кочергу подозревают в служебной халатности.