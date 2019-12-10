Пожар в одесском колледже: Стало известно, сколько выплатят семьям погибших

Пострадавшие средней степени тяжести по 50 тысяч гривень, пострадавшие легкой степени тяжести – по 10 тысяч гривен

Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что семьям погибших и пострадавших в результате пожара в колледже экономики и права будет выплачено почти 3 млн грн.

Об этом он написал в Facebook.

"Поручил выделить 2 миллиона 240 тысяч гривень для предоставления одноразовой денежной помощи семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара в колледже в центре Одессы. Семьи погибших получат 100 тысяч гривен", – написал Куцый.

По его словам, пострадавшие средней степени тяжести по 50 тысяч гривень, пострадавшие легкой степени тяжести – по 10 тысяч гривень.

"Деньги будут выделены в ближайшее время. Выделение средств возлагаю на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации", – рассказал

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гулянья.

Куцый.

По его словам, на ликвидацию последствий трагедии будет выделено 685 тысяч гривень из резервного фонда, а дополнительно еще должны быть выделены деньги от Кабинета министров и областного совета.