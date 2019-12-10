На месте пожара в Одессе разыскивают четырех человек

По состоянию на сейчас пожар унес жизни 12 человек

После пожара в одесском колледже неизвестно местонахождение 4 человек, 5 человек пока не удалось идентифицировать.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По состоянию на сейчас пожар унес жизни 12 человек. Местонахождение четырех человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать.

"Первый заместитель министра (Сергей Яровой – ред.) отметил, что Нацполиция, ГСЧС, Нацгвардия, руководство города занимаются работой на месте пожара. Эта работа не прекращается ни днем, ни ночью. По состоянию на данное время трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.