В выгоревшем одесском колледже может упасть второй этаж, – ГСЧС
2019-12-11 11:32:35
В связи с этим, работы в одном из секторов приостановлены. Под перекрытия второго этажа будут устанавливать балки
Второй этаж выгорешего здания одесского колледжа экономики и права может обвалиться.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В связи с этим, работы в секторе А-3 приостановлены.
Пока что сотрудники службы по чрезвычайным происшествиям работают на первом этаже А-1, в направлении сектора А-3. Под второй этаж будут устанавливать балки.
Одну из стен здания также будут демонтировать: для амортизации ее падения во внутреннем дворе уже установили 733 деревянных поддона с 2013 тюками сена.
С начала разбора завалов вывезено около 1496 м.куб. стройконструкций.
Над устранением последствий пожара работают 206 человек и 40 единиц техники.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.
- Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.
- 9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.