В выгоревшем одесском колледже может упасть второй этаж, – ГСЧС

В связи с этим, работы в одном из секторов приостановлены. Под перекрытия второго этажа будут устанавливать балки

Второй этаж выгорешего здания одесского колледжа экономики и права может обвалиться.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В связи с этим, работы в секторе А-3 приостановлены.

Пока что сотрудники службы по чрезвычайным происшествиям работают на первом этаже А-1, в направлении сектора А-3. Под второй этаж будут устанавливать балки.

Одну из стен здания также будут демонтировать: для амортизации ее падения во внутреннем дворе уже установили 733 деревянных поддона с 2013 тюками сена.

С начала разбора завалов вывезено около 1496 м.куб. стройконструкций.

Над устранением последствий пожара работают 206 человек и 40 единиц техники.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.