В центре Киева появился сквер имени Павла Шеремета
2019-12-12 19:05:42
Земельный участок был выбран по предварительному согласованию с близкими погибшего
Киевский городской совет назвал сквер в Шевченковском районе в честь убитого журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщается на сайте Киевсовета.
Отмечается, что сквер находится на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой.
Как уточняет в Facebook депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, за данное решение проголосовали 86 депутатов.
Соответствующий земельный участок был выбран по предварительному согласованию с близкими погибшего.
"Этот сквер будет не имени Павла Шеремета, а сквер свободного человека, который заплатил за свободу, которая ценила эту свободу", – отметила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.
Общественное обсуждение о присвоении скверу имени Шеремета проходило с 19 марта по 19 декабря 2019 года на официальном сайте КГГА.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Рок-музыкант Андрей Антоненко рассказал, что ему вменяют организацию убийства Шеремета.
- Позже стало известно об остальных подозреваемых в деле Шеремета.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня было получено много ответов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам Зеленского, для него и его команды дело Шеремета было одним из приоритетных.