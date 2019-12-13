Транспортное средство съехало в кювет

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области, вечером 12 декабря около 19.00 перевернулся автобус с пассажирами, следовавший в Польшу. В результате аварии с травмами были госпитализированы четыре человека.

Об этом сообщает Новоград-Волынский городской совет в Facebook.

"12 декабря около 19:00, на выезде из города Новоград-Волынского в сторону Ровно на международной трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, следовавший из города Днепр в Польшу, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП в больницу попали водитель, у которого диагностировали ушиб позвоночника, и трое пассажиров с травмами легкой степени тяжести. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Остальные пассажиры продолжили поездку автобусом из Ровно.

Как ранее сообщал Фокус:

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