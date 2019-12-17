Скандального консула-неонациста Марущинца вернули в МИД Украины

Экс-косулу Украины в Гамбурге выплатили сумму среднего заработка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 тысяч 184 гривны

МИД Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда, вернув в свою структуру прославившегося на весь мир своими постами антисемитского и пронацистского характера экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца.

Об этом Українським Новинам сообщили в МИД.

Ему выплатили сумму среднего зароботка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 тысяч 184 гривны, что около составляет девяти тысяч долларов США.

В мае прошлого года, его оперативно вернули в Украину и уволили из дипломатического корпуса и со службы по результатам служебного расследования. Согласился с аргументами Дисциплинарной комиссии МИДа и Окружной административный суд Киева, в котором Марущинец оспаривал свое увольнение.

Однако в ноябре нынешнего года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила, что Марущинец был уволен незаконно, а в его действиях нет ничего нарушающего присягу госслужащего. И постановила восстановить его на занимаемой ранее должности.

Ранее, Фокус сообщал, что в 2018 году, за нарушение присяги госслужащего, связанное с его антисемитскими высказываниями, МИД Украины уволило Василия Марущинца.

"Комиссия считает, что действия Марущинца несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы". Приказ об увольнении Марущинца с должности и дипломатической службы издан 30 мая 2018 года.

О том, что Василий Марущинец в Facebook пишет антисемитские тексты, 12 мая сообщил на своем видеоканале в YouTube скандальный блогер Анатолий Шарий.

Он показал несколько публикаций, якобы сделанных Марущинцем.

Украина получала по Марущинцу персональную возмущенную ноту от МИДа Германии, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко называл его "негодяем и ничтожеством", бывший тогда Министром Павел Климкин заявлял, что у таких людей "в МИДе нет шанса".

Как следует из выводов служебного расследования Дисциплинарной комиссии, Марущинец почти 10 лет (еще с 2010 года) "баловался" скандальными постами на двух своих аккаунтах в ФБ, а также в блогах и публикациях в различных группах.

Как ранее сообщал Фокус:

Генеральный секретарь левой испанской партии "Подемос" Пабло Иглесиас назвал украинского футболиста Романа Зозулю, выступающего за испанский клуб "Альбасете", расистом и неонацистом.

В Госдепе назвали Нацкорпус и С14 "националистическими группами ненависти". В США раскритиковали украинскую власть за заигрывание с националистами.