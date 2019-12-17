Зеленский осудил столкновения под Радой: Это были не голоса фермеров

Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга, заявил президент

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике, прокомментировал у себя в Telegram-канале беспорядки под Верховной Радой из-за реформы рынка земли.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой", – написал президент.

Он отметил, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.

"Я уважаю мнение украинцев, в течение месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге относительно закона о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", – считает Зеленский.

"Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", – подытожил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня под зданием парламента проходили несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимали участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.

Во время столкновений возле Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 протестующих задержали.

Полиция открыла уголовное производство по факту беспорядков 17 декабря возле ВРУ. Дело открыто по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).