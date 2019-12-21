Сутки на Донбассе: противник использовал лазерное оружие, один воин получил поражение сетчатки глаза

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 20 декабря, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.

Четыре обстрела позиций украинских защитников были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи населенного пункта Хутор Вольный, неподалеку от Светлодарска, рядом с населенным пунктом Шумы, у Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил: дважды рядом с населенным пунктом Невельское, около Славного, неподалеку Каменки, вблизи шахты Бутовка, рядом с населенным пунктом Васильевка.

С начала текущего периода боевики огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Как ранее сообщал Фокус:

В штабе ООС считают, что РФ систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.