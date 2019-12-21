Правоохранители "крышуют" игорный бизнес, – Рябошапка

"Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", – заявил Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют – недопустима.

Об этом Рябошапка заявил на совещании с руководителями региональных прокуратур, сообщает сообщает пресс-служба ГПУ.

"Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", – заявил Рябошапка.

В ночь на 20 декабря под процессуальным руководством органов прокуратуры разоблачили и ликвидировали подпольные игорные заведения в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

По результатам совещания принято решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов.

Напомним, 20 декабря Кабмин запретил работу всех игорных заведений, работающих под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Арсен Аваков уже дал поручение Нацполиции закрыть все игорные заведения в Украине до 16 часов 20 декабря 2019. Вечером премьер Алексей Гончарук сообщил, что закрыто уже 5300 таких заведений.

Как ранее сообщал Фокус:

29 сентября Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает легализацию игорного бизнеса.

В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса принесет бюджету страны дополнительные 2-2,5 млрд грн (около 82,9-103,7 млн долларов).

19 декабря Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, кто стоит за провалом голосования по законопроекту о легализации игорного бизнеса. "Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня срочно закрываем все игровые залы", – заявил он.