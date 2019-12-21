Все проверенные корреспондентом Фокуса залы были закрыты

Вчера президент Владимир Зеленский и Кабинет министров объявили войну нелегальным казино и залам игровых автоматов, работающим по лицензиям гослотерей. Корреспондент Фокуса проверил, как игровые заведения исполняют правительственное предписание о прекращении своей работы.

Все проверенные залы были закрыты. При этом только на одном из них висело объявление "По техническим причинам зал не работает".

Если вам известно, где еще продолжают работать залы игровых автоматов, пишите нам в Facebook.

Напомним, 20 декабря Кабмин запретил работу всех игорных заведений, работающих под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Арсен Аваков уже дал поручение Нацполиции закрыть все игорные заведения в Украине до 16 часов 20 декабря 2019. Вечером премьер Алексей Гончарук сообщил, что закрыто уже 5300 таких заведений.

Как ранее сообщал Фокус:

29 сентября Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает легализацию игорного бизнеса.

В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса принесет бюджету страны дополнительные 2-2,5 млрд грн (около 82,9-103,7 млн долларов).

19 декабря Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.