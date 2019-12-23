Проверки пожарной безопасности пройдут во всех психдиспансерах Украины, – Минсоцполитики

В министерстве принимают меры после трагедии, которая произошла в Старобельске

Минсоцполитики инициировало проверки всех подведомственных учреждений на предмет соблюдения мер противопожарной безопасности после пожара в психоневрологическом интернате в Луганской области. Об этом написал замминистра Олег Коваль в Facebook.

По его словам, в ходе пожара:

четыре человека сгорели заживо;

трое получили телесные повреждения и сейчас находятся в больнице;

72 человека переведены в Сватовскую областную психиатрическую больницу для временного размещения.

Всего в корпусе, где произошел пожар находилось 112 человек. Корпус был построен в 1960 году и его площадь – 1370 кв. м.

Учреждение находится на балансе местной власти, но курируется Минсоцполитики. Оно регулярно проходило плановые проверки пожарной безопасности, а 11 декабря 2019 года в интернате было проведена учебная эвакуация людей в случае чрезвычайной ситуации.

В Национальной полиции, расследующей это дело, заявили, что предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в одной из палат – именно там, где были обгоревшие.

Как ранее сообщал Фокус: