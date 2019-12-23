Проверки пожарной безопасности пройдут во всех психдиспансерах Украины, – Минсоцполитики
2019-12-23 20:14:59
В министерстве принимают меры после трагедии, которая произошла в Старобельске
Минсоцполитики инициировало проверки всех подведомственных учреждений на предмет соблюдения мер противопожарной безопасности после пожара в психоневрологическом интернате в Луганской области. Об этом написал замминистра Олег Коваль в Facebook.
По его словам, в ходе пожара:
- четыре человека сгорели заживо;
- трое получили телесные повреждения и сейчас находятся в больнице;
- 72 человека переведены в Сватовскую областную психиатрическую больницу для временного размещения.
Всего в корпусе, где произошел пожар находилось 112 человек. Корпус был построен в 1960 году и его площадь – 1370 кв. м.
Учреждение находится на балансе местной власти, но курируется Минсоцполитики. Оно регулярно проходило плановые проверки пожарной безопасности, а 11 декабря 2019 года в интернате было проведена учебная эвакуация людей в случае чрезвычайной ситуации.
В Национальной полиции, расследующей это дело, заявили, что предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в одной из палат – именно там, где были обгоревшие.
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек. По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже.. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.
- В Киеве на Подоле по адресу Квитневый переулок, 6, произошел пожар в 16-этажном жилом доме. Погибли два человека.
- В Киеве, на складе швейной фабрики "Каштан", который находится на проспекте Победы, произошел пожар на площади 300 кв. м. Жертв нет.