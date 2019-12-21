Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже
2019-12-21 11:11:18
Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт
Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском институте, в результате которого погибли 16 человек.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.
По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.
Основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.
"Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", – заявил премьер.
По его словам, уже уволены руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместителя Михаил Вовк.
Ранее начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех рассказывал, что пожар произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.
- Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.
- 9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.
- 11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
- 12 декабря принято решение о завершении поисковой операции в сгоревшем здании одесского колледжа.
- 14 декабря официально завершились работы по ликвидации последствий пожара в здании горевшего колледжа.