Пожар в одесском колледже: Возгорание произошло из-за неисправной проводки

Изъятые с места происшествия предметы будут приобщены к делу в качестве вещественных доказательств

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает УНИАН.

"По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", – сказал он.

Изъятые с места происшествия предметы будут приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Исходя из выводов специалистов ГСЧС, а также соответствующих изъятых документов, будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая позволит сделать следствию окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.

Относительно других подозреваемых проводится активная работа, продолжаются допросы. Уже назначены 63 различные экспертизы, включая молекулярно-генетическую.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.

9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.

11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

12 декабря принято решение о завершении поисковой операции в сгоревшем здании одесского колледжа.

14 декабря официально завершились работы по ликвидации последствий пожара в здании горевшего колледжа.