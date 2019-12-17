Пожар в одесском колледже: Возгорание произошло из-за неисправной проводки

2019-12-17 14:45:35

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Изъятые с места происшествия предметы будут приобщены к делу в качестве вещественных доказательств

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает УНИАН.

"По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", – сказал он.

Изъятые с места происшествия предметы будут приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Исходя из выводов специалистов ГСЧС, а также соответствующих изъятых документов, будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая позволит сделать следствию окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.

Относительно других подозреваемых проводится активная работа, продолжаются допросы. Уже назначены 63 различные экспертизы, включая молекулярно-генетическую.

Как ранее сообщал Фокус:

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