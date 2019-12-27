Суд арестовал все имущество "крестного отца контрабанды" Альперина, – СМИ

Арест наложен, в частности, на недвижимость, банковские счета и автомобили

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в даче взятки в сумме 800 тысяч долларов.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источники.

"Его имущество арестовано", – сказал источник.

Арест наложен, в частности, на недвижимость, банковские счета и автомобили.

Высший антикоррупционный суд избрал одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.

За него внесли залог, и он вышел на свободу. В случае внесения залога суд обязал Альперина сдать паспорта, носить электронный браслет, а также являться по первому требованию в следственные органы.

Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться.

Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".

Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.