Госбюро расследований проведет полный аудит своей деятельности

"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган, аудит является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР", – сказала и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова

Государственное бюро расследований отправило письма Счетной палате Украины, Государственной аудиторской службы Украины и Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки деятельности ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган, аудит является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР", – сказала и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова.

Счетная палата проверит соблюдение бюджетного законодательства в ГБР.

Государственная аудиторская служба проведет ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок.

Нацагентство по вопросам государственной службы проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на выплату компенсаций которым расходовались бюджетные средства, и соблюдения ГБР общих требований закона о госслужбе.

Кроме того, Госбюро расследований может привлечь независимых экспертов для проведения полного аудита всей деятельности ГБР.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

Спустя три дня Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил на его место нардепа от "СН" Ирину Венедиктову.

Позже Венедиктова написала заявление о сложении полномочий народного депутата ВРУ.