Госбюро расследований проведет полный аудит своей деятельности
2020-01-03 16:33:50
"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган, аудит является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР", – сказала и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова
Государственное бюро расследований отправило письма Счетной палате Украины, Государственной аудиторской службы Украины и Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки деятельности ведомства.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган, аудит является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР", – сказала и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова.
Счетная палата проверит соблюдение бюджетного законодательства в ГБР.
Государственная аудиторская служба проведет ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок.
Нацагентство по вопросам государственной службы проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на выплату компенсаций которым расходовались бюджетные средства, и соблюдения ГБР общих требований закона о госслужбе.
Кроме того, Госбюро расследований может привлечь независимых экспертов для проведения полного аудита всей деятельности ГБР.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.
- Спустя три дня Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил на его место нардепа от "СН" Ирину Венедиктову.
- Позже Венедиктова написала заявление о сложении полномочий народного депутата ВРУ.
- 2 января в ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк.