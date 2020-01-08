"Киевстар" временно не будет брать плату за звонки в Иран

С похожей инициативой выступили и в Lifecell – оператор предоставит абонентам 20 дополнительных минут для звонков в Иран

"Киевстар" до 10 января будет возвращать абонентам деньги за звонки в Иран и внутри ближневосточной страны.

Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Таким образом, с 8 по 10 января звонить в Иран из сети Киевстар на номера мобильной или фиксированной связи можно будет бесплатно.

Lifecell также идет навстречу клиентам и предоставляет дополнительные минуты для звонков внутри страны пребывания и в Украину.

В рамках программы "Забота сквозь границы" абоненты получат 20 дополнительных минут.

На подобный шаг операторы пошли из-за крушения украинского боинга у Тегерана. МАУ опубликовала сначала имена членов экипажа боинга, а затем – и всех пассажиров рейса.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.