Минувшие сутки на Донбассе: один погибший и один раненый

Стреляли из гранатометов и различного стрелкового оружия

9 января вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских подразделений были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.

Пять обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Также из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь возле населенного пункта Хутор Вольный, в районе ответственности группировки "Север".

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

С начала суток 10 января противник один раз нарушил режим прекращения огня. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник огонь вели рядом с Марьинкой.

Потерь с украинской стороны нет.

Как ранее сообщал Фокус: