На Донбассе от пуль боевиков погиб 23-летний боец ВСУ Довженко

2020-01-10 11:31:56

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Террористы тяжело ранили украинского военного при очередном обстреле позиций ВСУ. Спустя несколько часов боец умер в больнице

Вчера поздно вечером, около 23 часов, боевики обстреляли позиции ВСУ и ранили старшего солдата ВСУ Николая Довженко.

Об этом в Facebook пишет 28-ая отдельная мотострелковая бригада.

Обстрел велся из стрелкового оружия, Довженко тяжело ранили.

Спустя несколько часов боец умер в больнице. Погибшему было всего 23 года.

Всего за прошедшие сутки боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня. Еще один украинский военный ранен.

С начала текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пришелся на позиции ВСУ у Марьинки.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
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