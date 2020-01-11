За минувшие сутки на Донбассе были ранены трое военнослужащих

Обстрелы велись как из стрелкового оружия, так и из артиллерийских систем

10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Они открывали огонь из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отмечено шесть обстрелов позиций Объединенных сил: возле Марьинки, Невельска, Водяного и Новотроицкого.

Семь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле Орехово, Луганского, Южного и Новотошковского.

В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала суток 11 января режим прекращения огня нарушен уже два раза. Потерь с украинской стороны нет.

Как ранее сообщал Фокус: