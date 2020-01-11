За минувшие сутки на Донбассе были ранены трое военнослужащих
2020-01-11 07:15:44
Обстрелы велись как из стрелкового оружия, так и из артиллерийских систем
10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Они открывали огонь из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отмечено шесть обстрелов позиций Объединенных сил: возле Марьинки, Невельска, Водяного и Новотроицкого.
Семь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле Орехово, Луганского, Южного и Новотошковского.
В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала суток 11 января режим прекращения огня нарушен уже два раза. Потерь с украинской стороны нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 января в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.
- По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.