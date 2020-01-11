Офис генпрокурора: крушение боинга будут расследовать как умышленное убийство

2020-01-11 17:13:34

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Проведение досудебного расследования поручили Главному следственному управлению СБУ

Офис генерального прокурора Украины сменил квалификацию преступления в отношении гибели людей в результате авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Иране. 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Проведение досудебного расследования поручили Главному следственному управлению СБУ.

Квалификацию изменили по результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии и учитывая признание Ираном сбитие самолета военными этой страны.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
  • Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности. 
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