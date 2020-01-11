Мы знаем, у кого Иран купил ракету, сбившую боинг, – Данилов

По словам секретаря СНБО, у Украины были доказательства ракетного удара еще до изменения позиции Ираном

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина имела доказательства ракетного удара по самолету в Иране еще до того, как информацию сообщили партнеры из других стран.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", – сообщил Данилов.

По его словам, украинские специалисты нашли доказательства того, что это была ракета.

"Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили", – заявляет секретарь СНБО.

Он сообщил, что именно наличие у Украины этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, повлияли на Иран. И Тегеран в результате сменил позицию.

"Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновна в этих событиях – нам это не нравится", – сказал он.

По его словам, эти же специалисты имели опыт работы после катастрофы MH17 на Донбассе.

"За очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран – это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону", – говорит секретарь СНБО.

По словам Данилова, на фото, которые в субботу обнародовал Офис президента, четко видно, что ракета попала в кабину пилота.

"Мы считаем это уже доказанный факт, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики – они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара", – подчеркнул он.

На этих фото, по словам серетаря СНБО, четко видны отверстия от взрывчатых элементов:

"Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название", – сказал Данилов.

Он сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину.

"Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление – это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы. Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости", – подытожил Данилов.

Он также уверен, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимости самолета.

Как ранее сообщал Фокус:

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