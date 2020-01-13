Авиакатастрофа МАУ: из Ирана в Украину возвращается часть специалистов, – Данилов

Данилов сообщил, что ожидается прилет представителя иранской комиссии по расследованию катастрофы

Из Ирана возвращается часть украинских экспертов, которые были на месте катастрофы пассажирского самолета "МАУ".

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, в Украину летят спасатели, которые с первого дня работали на месте падения самолета, в то же время основная часть украинских экспертов остается в Тегеране.

Кроме того, Данилов сообщил, что ожидается прилет представителя иранской комиссии по расследованию катастрофы.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.