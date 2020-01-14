Прорыв трубы возле столичного ТРЦ: в КГГА заявили, что ни один дом без тепла не останется

Специалисты КП "Киевтеплоэнерго" будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети

Комментируя прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, который произошел вечером 13 января, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" будет круглосуточно работать над ликвидацией повреждения сети. При этом потребителей переподключат к другим сетям теплоснабжения.

Об этом сообщается на странице КГГА в Facebook.

По словам Пантелеева, тепловики проведут работы по разрытию, после чего определят, сколько времени продлится устранение повреждения. Жители Голосеевского района столицы, в котором расположен пострадавший ТРЦ, будут переподключены на другие сети теплоснабжения.

"Мы прогнозируем, что без тепла ни один дом не останется, поскольку есть возможность переподключить абонентов на другие сети теплоснабжения", – сказал заместитель председателя КГГА.

Пантелеев добавил, что аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" начнут переподключение жилых домов и учреждений на другие теплоисточники после того, как откачают воду.

В ГСЧС сообщили, что всего пострадали 10 человек, 7 из них госпитализировали. Спасатели вынесли 7 пассажирова из маршрутки которая провалилась в яму на дороге, и троллейбуса, оказавшегося в паровом занавесе. Из ТРЦ сотрудники ГСЧС вынесли шесть человек.

Как ранее писал Фокус:

Вечером 13 января в Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza.

В результате прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza количество пострадавших составляет девять человек.