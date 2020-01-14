Зеленский знал о крушении украинского самолета в Иране спустя час, – Данилов

Через полтора часа после катастрофы, в Украине уже заработал оперативный штаб

Президент Украины Владимир Зеленский узнал об авиакатастрофе украинского самолета в Иране спустя час после крушения.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Хронология событий была следующей: в 4:44 по киевскому времени диспетчер аэропорта Тегеран определил, что самолет исчез с радаров. В 5:15 глава СВР доложил о том, что в Тегеране разбился самолет, но еще неизвестно, кому он принадлежит. В 5:41 позвонил глава СВР, сообщил, что самолет украинский, авиакомпании МАУ, на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 5:47 я проинформировал президента Украины, затем председателя Верховной Рады и премьер-министра", – рассказал Данилов.

По его словам, через полтора часа после катастрофы, в Украине уже заработал оперативный штаб.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Люди вышли на протесты под лозунгами "Вы отомстили Иранцам", "Извиняйтесь и увольняйтесь", "Отставки мало, необходимо расследование" и даже "Смерть диктатору".

Иранские силы безопасности разогнали митинги, однако недовольные все-равно продолжают выходить на протестные акции.