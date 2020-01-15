Отказ от коэффициентов: правительство изменило систему оплаты топ-чиновников

Размер ежемесячной премии может достигать 200% должностного оклада

Кабмин 15 января решил изменить систему оплаты топ-чиновников. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

Основные изменения:

Устанавливается новый минимальный размер должностного оклада – два прожиточных минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на 1 января это 4204 грн.). Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как сейчас. Например, у руководителя государственного органа (Офис президента, СНБО) будет оклад 37800 грн, а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти - 33600 грн.

Также изменили систуму начисления премий. Кабмин постановил, что первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министру, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться:

надбавка за эффективность – до 200% должностного оклада. Она устанавливается премьер-министром Украины ежемесячно первому вице-премьеру, вице-премьеру и министрам. Премии первым замминистрам назначаются соответствующими министрами;

премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы – до 200% должностного оклада.

Напомним, что в последнее время в СМИ, соцсетях и парламенте много говорится о неоправданно высоких зарплатах и премиях топ-чиновников. Премьер-министр Алексей Гончарук написал 14 января в Facebook, что нужно не спекулировать цифрами, а разбираться.

Как ранее сообщал Фокус: