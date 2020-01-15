На Донбассе погиб украинский военнослужащий

За текущие сутки оккупанты 9 раз нарушили режим тишины

В среду, 15 января, на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков погиб боец ВСУ.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба ООС.

Отмечается, что за текущие сутки оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Пророссийские террористы применяли артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также велся снайперский огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов. Позиции в районе населенного пункта Пески обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, под Васильевкой – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Под Светлодарском боевики применили миномет калибра 82 мм, под Новотошковским – миномет калибра 120 мм и автоматические станковые гранатометы.

Позиции в районе населенного пункта Ореховое обстреляли дважды: из артиллерии калибра 152 мм и миномета калибра 120 мм.

Как ранее сообщал Фокус:

13 января противник шесть раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 14 января, противник 10 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.