Боевика, охранявшего место сбитого МН17, отправили под стражу
2020-01-15 20:45:50
Суд отправил 26-летнего жителя Торецка под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 105 тысяч гривен
В Донецкой области по ходатайству Артемовской прокуратуры избрали меру пресечения боевику "ДНР", который охранял место катастрофы сбитого малазийского самолета рейса МН17.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Суд отправил 26-летнего жителя Торецка под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 105 тысяч гривен.
Боевик в августе 2014 года вступил в ряды террористов "ДНР".
Во время службы он осуществлял охрану блокпоста в селе Грабово Шахтерского района Донецкой области, а также был задействован в охране места авиакатастрофы самолета МН17, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа.
"Злоумышленник находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 рублей", – сказано в сообщении.
9 января мужчина был задержан.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинские спецслужбы в рамках спецоперации на территории "ДНР" задержали бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе.
- 7 сентября 2019 года его передали РФ в рамках большого обмена пленными. Перед этим его допросили голландские следователи.
- Глава СБУ Иван Баканов заявил, что включение в список на обмен Цемаха свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17.
- Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха в деле о катастрофе MH17 из свидетеля в подозреваемого.
- В декабре Владимир Цемах подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу против Нидерландов и Украины.