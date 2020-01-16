Сутки на Донбассе: противник 11 раз обстрелял позиции ВСУ, погиб украинский воин

Присутствовала снайперская активность

За минувшие сутки, 15 января, противник 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebooк.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": недалеко от населенного пункта Пески; вблизи Васильевки; два раза рядом с населенным пунктом Павлополь; неподалеку Авдеевки; вблизи населенного пункта Широкино; рядом с Невельским.

Четыре обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи с Светлодарска; два раза недалеко от населенного пункта Орехово; рядом с Новотошковским.

Как ранее сообщал Фокус:

14 января, противник 10 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.